Messi: "Suarez? Folle quello che gli hanno fatto. Ceduto alla squadra che lotta con noi"

vedi letture

Nella sua intervista a La Sexta, Leo Messi ha parlato dell'addio di Suarez spiegando però che non ha influito sulla sua decisione di voler lasciare il Barcellona: "Avevo già deciso prima, ma mi è sembrato folle quello che hanno fatto con Luis. Parlando nel suo caso specifico, per come sono state fatte le cose, per come se n'è andato gratis e pagandogli gli ultimi anni di contratto, L'hanno dato a una squadra che avrebbe lottato per i nostri stessi obiettivi. Non solo il fatto che se ne sia andato è stato difficile, ma come è andato via".