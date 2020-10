Messi vede i record di Carragher e Totti. Tebas: "Vorrei finisse la carriera in Liga"

In questa stagione Lionel Messi avrà la possibilità di superare Jamie Carragher e Francesco Totti come "fedelissimo": 734 presenze tutte col Barcellona, contro le 737 la bandiera del Liverpool e 786 per la leggenda della Roma. Irraggiungibili, per ora, Billy McNeill (822 presenze col Celtic), Paolo Maldini (902 col Milan) e Ryan Giggs (963 col Manchester United). Gaizka Mendieta sulla Pulga ha dichiarato: "Mi piace vedere il lato romantico di un giocatore che inizia e finisce la carriera con la stessa maglia. È una cosa che nel calcio di oggi si vede raramente e sarà nostalgico vedere che questa volta accadrà. Significa che da ambo le parti è stato fatto un buon lavoro quando un giocatore decide di giocare così a lungo per un club". Il presidente de LaLiga, Javier Tebas: "È chiaro che vorremmo avere Leo sempre con noi. È il giocatore più forte della storia e gioca qui da 20 anni ormai. Come presidente de LaLiga vorrei che finisse la carriera proprio da noi". Ronald Koeman: "L'ho detto tante volte. È il migliore. Al top della forma ha mostrato per tanti anni il grande giocatore che è".