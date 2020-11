Messi via dal Barça? Il candidato presidente Vilajoana: "Se qui non fosse proprio più felice..."

vedi letture

Xavier Vilajoana, ex dirigente del Barcellona che si candiderà alle prossime elezioni presidenziali del club, si è espresso così sulla possibile partenza di Lionel Messi ai microfoni di SER Catalunya: "Messi via? Se decidesse che non vuole assolutamente restare al Barça, che non sente più alcun entusiasmo... La mia certezza è che, se un giorno Messi dovesse andarsene, meriterebbe i più grandi onori possibili per tutto quello che ha fatto qui", le sue dichiarazioni sul tanto discusso futuro di Messi.