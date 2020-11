Messi via dal Barça in estate? Laporta: "Ci darà margine. Nel 2006 rifiutai 250 mln dall'Inter"

Joan Laporta ha indetto questa mattina una conferenza stampa per annunciare pubblicamente la sua candidatura alla presidenza del Barcellona. Dalla sede dell'Hospital de Sant Pau, l'ex presidente (dal 2003 al 2010) ha assicurato di voler tornare a far gioire i tifosi, in quello che è "La sfida della mia vita". Ha parlato anche di Leo Messi, che pochi mesi fa ha espresso la volontà di lasciare il Barça e che terminerà il suo contratto nel 2021. "È vero che è molto deluso, ma insisto sul fatto che Messi ama il Barça e sono sicuro che darà una possibilità al Barça. Sarò in grado di avere una conversazione con lui quando sarà il momento giusto, per aiutarlo a decidere e per il rispetto e la stima reciproci. So che ci darà un margine, nella vita tutto può succedere. È vero che sicuramente avrà offerte da altri club, ma le ha sempre avute. Nel 2006 Moratti era pronto a pagare 250 milioni di euro ma io rifiutai. Suo padre mi chiese cosa avrei fatto come padre e gli dissi che sarebbe stato meglio restare".