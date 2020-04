Messico, decisione storica: la Federazione annulla promozioni e retrocessioni fino al 2026

La Liga MX è attualmente ferma a causa dell'emergenza coronavirus, ma non si è fermata nel prendere una decisione storica. In Messico, al fine di salvaguardare l'Ascenso MX (la Serie B locale) dal rischio che molti club che ne fanno parte scompaiano, il comitato esecutivo e l'assemblea della Federacion Mexicana de Futbol hanno scelto di eliminare promozioni e retrocessioni per le prossime sei stagioni, fino alla stagione 2025/26. A queste società verranno allocate delle risorse economiche: 60 milioni di pesos per gli obblighi attuali e 20 milioni all'anno per ciascun club, affinché vengano sostenuti i club dell'Ascenso MX che dovranno avere continuità di partecipazione.

Il fondo di solidarietà. Ci saranno delle sanzioni per i club che arriveranno negli ultimi tre posti della Liga MX per sostenere questa sorta di fondo di solidarietà: 120 milioni di pesos all'ultima classificata, 70 milioni alla penultima e 50 milioni alla terzultima.