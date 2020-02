vedi letture

Messico, Rodolfo Cota non sarà multato per la maglia contro la violenza di genere

Nei giorni scorsi il portiere del Leon Rodolfo Cota era finito al centro delle polemiche in Messico a causa della maglia esibita al termine della sfida contro il Necaxa. Una maglia bianca con stampata sopra la sagoma di una donna sanguinante che ricordava il Messico, una maglia per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga dei femminicidi che nel paese centroamericano è particolarmente sentita visto l’altissimo numero di vittime. Una maglia che ha rischiato di costare a Cota una multa salata facendo rimbalzare sui media di mezzo mondo la notizia. La Commissione Disciplinare del massimo campionato messicano ha però deciso di non aprire alcuna indagine nei confronti del portiere visto che si tratta di una questione molto delicata per il Messico e che vuole rispettare la libertà di pensiero del giocatore nonostante la maglia fosse del movimento femminista “Ni una menos” (“Non una di meno”).