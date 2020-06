Messico, un calciatore del Pumas positivo al coronavirus

Un calciatore del Pumas è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore, precisa il club messicano, non presenta sintomi ed è attualmente in isolamento. Non è stato reso noto il nome del calciatore in questione. Il campionato messicano è fermo dal 16 marzo, col massimo torneo arrivato al 10° turno.