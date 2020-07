Meunier attacca Leonardo dopo l'addio al PSG: "E' stato scorretto, non ho rifiutato nulla"

Thomas Meunier torna a parlare e lo fa qualche giorno dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Borussia Dortmund. Scelto dal BVB come sostituto di Hakimi, passato all'Inter, il terzino destro francese ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a non restare al Paris Saint-Germain fino ad agosto. E ha attaccato Leonardo: "Ha detto che io avrei rifiutato la proroga del contratto in scadenza il 30 giugno, ma non è così. Voglio chiarirlo - ha detto all'agenzia di stampa tedesca 'Deutschen Presse-Agentur' -. Leonardo non ha mai cercato di raggiungere un accordo con la BVB, figuriamoci con me. Voleva che giocassi gratis".