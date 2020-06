Micoud sull'addio di Thiago Silva al PSG: "Quando le gare contano, sparisce sempre"

Grande ex del calcio francese, Johan Micoud ha parlato a L'Equipe du Soir dell'addio di Thiago Silva al Paris Saint-Germain, con club che ha annunciato che non rinnoverà di fatto il contratto al brasiliano. "Sarebbe bello però vederlo giocare fino ad agosto, anche la Champions, prima di vedergli lasciare il testimone a Marquinhos. Che mi sembra abbia più energia, più vibrazioni positive di Thiago Silva. Sembra più un leader nel campo o quando parla, emana più serenità ed energia. Thiago mi ha lasciato sensazioni di frustrazione: ha qualità eccezionali, è elegante, splendido nell'anticipo. Però nelle grandi gare non ha mai portato quel quid in più. Avrebbe dovuto far fare il salto in avanti al PSG, ne sarebbe stato capace e resterà una macchia nel suo percorso a Parigi. Avrebbe potuto farlo, ma a un certo punto è scomparso".