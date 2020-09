Mido attacca Koeman: "Mi massacrò all'Ajax, ora voglio vedere cosa dirà sulle parole di Messi"

vedi letture

Anche Ahmed Hossam Mido, ex attaccante di Ajax e Roma, si è unito al coro di Lionel Messi e Neymar jr. , criticando duramente Ronald Koeman per il trattamento riservato a Luis Suarez. All'egiziano, la vicenda ha ricordato la sua esperienza con Rambo in Olanda; attraverso i social, Mido si è chiesto se il tecnico si rivolgerà a Messi nello stesso modo in cui si è rivolto nei suoi confronti, quando criticò i lancieri: "Voglio vedere la risposta di Koeman alle parole di Messi su Suarez. Koeman mi ha massacrato e ha ordinato all'Ajax di vendermi perché ho parlato ai media della squadra, anche se avevo solo 18 anni. Certo, non mi sto paragonando a Messi, ma questo episodio mi darà molte risposte che aspettavo da tempo".

L'episodio a cui si riferisce Mido risale al 2003, quando fu ceduto al Marsiglia dopo essersi lamentato del fatto che giocasse nonostante un infortunio; Koeman, al contrario, era scontento dell'impegno mostrato dal giocatore durante gli allenamenti e le partite.