Mido non le manda a dire: "Southgate ha troppa paura, il ct inglese deve essere Mourinho"

Ahmed Hossam Mido, ex calciatore egiziano tra le altre di Roma e Tottenham, non è contento del rendimento della Nazionale inglese e ha individuato il colpevole: Gareth Southgate, incapace di ricoprire il ruolo di CT perché troppo "timoroso": "L'Inghilterra ha bisogno di un buon allenatore. Sta perdendo tempo con Southgate. È vero che dice sempre le cose giuste alla stampa ed è probabilmente per questo che è in carica da tanto tempo, ma balbetta ogni volta che le cose vanno male e i giocatori notano quella paura! Ricordo che al Middlesbrough era spaventato a morte quando abbiamo dovuto lottare per evitare la retrocessione. È vero, era il suo primo incarico, ma certe cose non cambiano mai. Se hai paura di perdere una partita, l'avrai sempre. L'Inghilterra ha giocatori fortissimi, ma ha bisogno di un allenatore con un carattere forte, che sia in grado di divertire e giocare senza paura. Southgate non è quella persona. Il mio consiglio alla FA è di ingaggiare Mourinho come allenatore e nominare Southgate presidente. Sarebbero perfetti in quei ruoli. Devono tenere Southgate il più lontano possibile dai giocatori".