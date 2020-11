Midtjylland-Ajax 2-1, le pagelle: Tadic prestazione maiuscola, Dreyer brillante

Midtjylland-Ajax 2-1

Marcatori: 1' Antony, 13' Tadić, 18' Dreyer

MIDTJYLLAND

Andersen 6 - Può fare ben poco sui due gol dell'Ajax, forse la barriera sul calcio di punizione di Tadic poteva essere istruita meglio.

Andersson 6 - Sul suo settore agisce Promes, non particolarmente pungente in questa partita. Dal 20' s.t.: Cools 6 - Contribuisce alla tenuta difensiva nel finale.

Sviatchenko 6,5 - Guida la difesa e fa valere l'esperienza e il fisico per limitare le imbucate degli attaccanti dell'Ajax. Roccioso.

Scholz 6,5 - Gioca da centrale moderno, imposta l'azione e fa anche qualcosa di più: non è infatti raro vederlo proiettato sulla linea dei propri centrocampisti per servire cross invitanti agli attaccanti. Poliedrico.

Paulinho 5,5 - Riesce ad esprimersi meglio nel primo tempo, mentre nella ripresa soffre un po' la ritrovata vivacità di Mazraoui. Errore da matita blu in occasione del retropassaggio che costa la punizione in area piccola.

Onyeka 5,5 - Fa a sportellate con i centrali avversari ma non sempre ne esce vincitore.

Cajuste 6,5 - Vivace e propositivo, specialmente nella prima parte di gara: è sua l'iniziativa che porta al gol di Dreyer. Dal 36' s.t.: Evander 6 - Entra bene in partita e sfiora il clamoroso gol del pareggio proprio nel finale.

Dreyer 7 - E' il più brillante nella formazione danese, per lo meno intorno alla metà del primo tempo quando sembra quasi imprendibile per la difesa dell'Ajax. Si toglie la soddisfazione di segnare un gol storico per il suo club. Dal 30' s.t.: Kraev 6 - Si mette subito a servizio della squadra aiutando i compagni a mantenere il baricentro alto.

Sisto 5 - Cerca gli spazi giusti per esprimere gioco ma la difesa dell'Ajax gli concede poco. Sparisce con il passare dei minuti.

Mabil 6 - Smista diversi palloni facilitando la fluidità del gioco in fase di costruzione. Non è sempre preciso ma non si tira mai indietro.

Kaba 6 - Inizialmente fa un po' fatica a prendere le misure ai marcatori avversari che cercano di tagliare quanto possibile i rifornimenti. Nell'arco della gara riesce comunque a rendersi pericoloso in qualche occasione. Dal 36' s.t.: Vibe n.g. - Appena entrato commette diversi falli evitabili. Non un grande impatto.

AJAX

Onana 6,5 - Reattivo sui tentativi al volo di Dreyer e Mabil, e sulla punizione finale di Evander. Alcuni interventi sono decisivi per evitare che il Midtjylland ribalti il risultato.

Mazraoui 6,5 - Inizio piuttosto timido, è più efficace nella ripresa, quando riesce a farsi vedere con maggiore costanza nella metà campo avversaria. Dal 33' s.t.: Klaiber n.g. - Non sempre pulito negli interventi in copertura, si prende qualche rischio atterrando Vibe in piena area.

Schuurs 6 - Concede qualcosa in termini di freddezza nella gestione dei duelli individuali ma nel complesso si disimpegna bene. Dal 15' s.t.: Alvarez 6 - Nella ripresa Ten Hag preferisce mandare in campo un giocatore più fresco e non ammonito, i ritmi di gara sono sicuramente meno impegnativi che nei primi 45'.

Blind 6,5 - Sfrutta la propria esperienza per controllare gli attaccanti avversari concedendo poco o niente.

Tagliafico 6 - Rientra dopo un problema fisico garantendo tenuta difensiva, anche se in fase di spinta non è quasi mai efficace.

Ekkelenkamp 5 - Non riesce mai ad emergere nel centrocampo olandese. Dal 1' s.t.: Klaassen 6 - Restituisce fisicità e personalità alla linea mediana agendo anche da filtro sulle iniziative avversarie.

Martinez 6 - Commette qualche sbavatura in avvio di gara lasciando presagire una prestazione sottotono, ma con il passare dei minuti acquista fiducia.

Gravenberch 5,5 - Si mette in evidenza per lo più nel primo tempo, sfruttando bene gli scambi in velocità con i compagni. Cala nella ripresa.

Antony 7 - Segna un gol-lampo trafiggendo Andersen con una rasoiata precisa e continua per tutta la gara a seminare il panico con le sue accelerate. Insieme a Tadić costituisce il maggior pericolo per gli avversari. Dal 45' s.t.: Traoré n.g. - Solo una manciata di minuti nel recupero.

Tadić 7,5 - Gol e assist, accompagnati da carattere e generosità, cosa si può chiedere di più? Prestazione maiuscola da parte del capitano.

Promes 6 - Meno in evidenza dei compagni, ma pur sempre prezioso con alcune intuizioni, ha il merito di portare avanti l'azione del vantaggio sfruttando al meglio gli spazi e servendo a Tadić un pallone invitantissimo.