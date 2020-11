Midtjylland, Priske: "Abbiamo vinto i nostri duelli e messo in difficoltà l'Ajax"

vedi letture

Non è riuscita al Midtjylland l'impresa di raccogliere i primi punti nel girone, ma i danesi hanno saputo tenere testa all'Ajax fino alla fine, concedendo solo un black-out nei primi minuti di gioco che gli olandesi hanno sfruttato al massimo. Al termine della gara l'allenatore Brian Priske ha commentato la prestazione dei suoi:

"Noi vorremmo giocarci la vittoria - riporta Uefa.com -, vorremmo giocarci i punti. Ma ovviamente sono emerse anche alcune cose positive dalla gara di stasera, e almeno ora siamo entrati nella classifica dei marcatori. Alla fine però c'è la delusione per la sconfitta e per non aver raccolto punti.

Penso che possiamo portare molte cose con noi da questa partita. Senza dubbio saremmo dovuti essere in grado di gestire meglio i primi 10-14 minuti, ma i ragazzi hanno preso coraggio, hanno mostrato un buon carattere e sono tornati in partita. Abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare o addirittura andare vantaggio a metà gara.

Abbiamo giocato davvero molto bene nel primo tempo tolto il primo quarto d'ora, abbiamo vinto i nostri duelli e messo in difficoltà l'Ajax. Nella ripresa è stato più difficile creare occasioni. Hanno esperienza, e hanno mandato in campo Klaassen che ha fatto un buon lavoro a centrocampo prendendo il controllo del gioco".