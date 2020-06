Mijatovic: "Capello voleva cedere Marcelo, ma è cresciuto di più allenandosi con R. Carlos"

Predrag Mijatović, ex attaccante della Fiorentina e del Real Madrid ed ex direttore sportivo del club spagnolo, ha svelato un aneddoto con protagonista Fabio Capello. Nel 2007, il tecnico italiano voleva cedere il 18enne Marcelo, pescato in Brasile dallo stesso Mijatovic per farne l'erede di Roberto Carlos: "Avevamo il miglior terzino sinistro della storia del calcio, ma sapevo che era in scadenza di contratto e notavo che le sue prestazioni non erano più straordinarie, a causa dell'età. Così cercai un profilo simile al suo e presi Marcelo, un ragazzo totalmente sconosciuto. Capello voleva cederlo per permettergli di giocare, ma io rifiutai: pensai che allenandosi con Roberto Carlos sarebbe cresciuto molto di più. Ogni suo consiglio valeva più di 10-15 partite giocate in prestito".