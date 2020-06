Mijatovic: "Frizioni Messi-Setién? Giusto che l'allenatore condivida le idee con i calciatori"

Pedrag Mijatovic ha commentato le frizioni in casa Barcellona con Messi e compagni contro il vice di Quique Setién, Eder Sarabia: "Non conosco la situazione al Barcellona per sapere chi comanda o no. Ma nel calcio di oggi i giocatori sono i massimi protagonisti. Penso a Messi, Ramos, Cristiano Ronaldo, Modric... parliamo di grandi giocatori e grandi professionisti. E ci sono decisioni che un allenatore deve condividere con loro. Prima c'era un allenatore che decideva di farti correre 10 chilometri e tutti lo facevano senza chiedere niente. Ma questo è il passato, adesso devi confrontarti col giocatore. Non può essere il singolo a decidere cosa piace o no ma se c'è una condivisione cresce l'autostima del gruppo. Gli allenatori bravi e furbi di oggi condividono le loro idee con i capitani e i leader dello spogliatoio. Questa è una cosa che mi piace e se resta tutto nello spogliatoio, meglio ancora".