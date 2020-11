Milan, Brahim Diaz titolare con la Spagna Under 21 nella sfida contro le Far Oer

Maglia da titolare per Brahim Diaz questa sera con la Spagna Under 21, impegnata a Marbella contro le Isole Far Oer in una partita di qualificazione agli Europei di categoria. Da segnalare nell'undici di Luis de la Fuente anche la presenza del talento del Barcellona, Pedri, appena 17 anni e già alla quarta presenza con la selezione Under 21.