Milan, l'obiettivo Hauge convocato per la prima volta dalla Norvegia. Il ct: "Ha l'X Factor"

Prima convocazione in Nazionale maggiore per Jens Petter Hauge. Il commissario tecnico della Norvegia, Lars Lagerbäck, ha speso parole d'elogio nei confronti dell'obiettivo del Milan, che avrà la possibilità di mettersi in mostra nelle partite contro Serbia, Romania e Irlanda del Nord: "Ciò che Hauge ha fatto in questo autunno lo ha portato ad avvicinarsi sempre di più alla Nazionale maggiore, pensiamo che meriti un posto. Ha un fattore X ed è un giocatore molto interessante". 20 anni, Hauge si sta mettendo in mostra con la maglia del Bodo/Glimt dove nel campionato norvegese 2020 ha segnato 14 reti in 17 partite, giocando da esterno sinistro d'attacco. Rimanendo in orbita Milan, è stato convocato anche Kristoffer Ajer, difensore del Celtic che piace ai rossoneri. Limitandoci a chi gioca nel nostro campionato, è presente il sampdoriano Morten Thorsby.