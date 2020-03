Ministro della Cultura inglese: "Premier League? Non pensiamo a cancellazioni o rinvii"

Mentre la Serie A si ferma, la Liga si domanda se giocare a porte chiuse, mentre Bundesliga e Ligue 1 hanno già dovuto prendere provvedimenti su alcune loro partite, in Premier League sembra regnare la calma. La riprova, in merito all’emergenza Coronavirus, arriva dalle frequenze di BBC Radio per bocca del Ministro della Cultura britannico Oliver Dowden: “In questa fase non pensiamo alla cancellazione o al rinvio degli eventi - spiega in relazione alle gare del massimo campionato -. Non c’è motivo per cui la gente non dovrebbe andarci”.