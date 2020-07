MLS, doppietta di Taider ma non basta. Il Montreal perde il derby canadese col Toronto

vedi letture

Doppietta dell'ex Inter e Bologna Taider ma non basta al suo Montreal nel derby canadese contro Toronto: finisce 3-4 la partita valida per la seconda giornata del gironcino di MLS con Ayomide Akinola protagonista grazie a una tripletta realizzata. Nella notte successo anche per Columbus, 2-0 contro il New York Red Bulls.