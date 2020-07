MLS, il derby di Los Angeles finisce in goleada: il LAFC gioca a tennis, Rossi a poker

Senza storia il derby di Los Angeles, giocato come tutta la MLS a Orlando: 6-2 per il LAFC con Diego Martin Rossi mattatore dell'incontro. L'uruguayano segna addirittura 4 reti. Di Wright-Phillips e Mounir le altre reti per la squadra di Bob Bradley, che si era ritrovata due volte sotto, prima per l'autorete di Blessing e poi per un rigore di Pavon. Galaxy che fino ai minuti di recupero del primo tempo era sul 2-1, salvo subire il pari al 47'. Ripresa che ha visto il Football Club dilagare.