MLS, nuova sconfitta per l'Inter Miami di Higuain e Matuidi: Dallas si impone per 2-1

Nuova sconfitta per l'Inter Miami. La squadra di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain ha perso 2-1 in trasferta contro l'FC Dallas nella sfida disputata nella notte italiana. La rete della formazione della Florida, che non riesce a risalire in classifica e resta in decima posizione del suo raggruppamento, è stata realizzata dal messicano Rodolfo Pizarro. Il Pipita, che è tornato in campo dopo la squalifica, ha giocato con la fascia di capitano e ha fornito l'assist al compagno.