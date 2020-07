MLS, San José si qualifica agli ottavi di finale del minitorneo

San José Earthquakes accede agli ottavi di finale del minitorneo MLS, in programma a Orlando. Le altre squadre già qualificate sono Orlando City, Philadelphia Union, Columbus Crew e Portland Timbers. Il mini-torneo, strutturato come un Mondiale di calcio, vede 24 squadre al via divise in 6 gironi da 4, con le prime due qualificate per ogni raggruppamento più le migliori 4 terze. La finale si giocherà l'11 giugno.