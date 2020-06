MLS, trovato l'accordo coi calciatori: la Lega è pronta a ripartire

La MLS è pronta per ripartire. La Major League Soccer Players Association (MLSPA) ha annunciato di aver trovato un accordo con i calciatori per poter riprendere la stagione. Nel comunicato si legge che “il voto di oggi finalizza anche un piano per riprendere la stagione 2020 e fornire ai giocatori la certezza per i mesi a venire”. Il nuovo accordo raggiunto sarà valido fino al 2025.