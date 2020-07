MLS, Vela rinuncia alle finali: la moglie è incinta, a Orlando non sono ammessi familiari

Carlos Vela, MVP in carica del campionato americano, non parteciperà alla fase finale del torneo. Il messicano, infatti, non si è recato a Orlando insieme ai suoi compagni di squadra: la moglie del giocatore è incinta e al Walt Disney World Resort non saranno consentiti contatti con l'esterno, compresi familiari e amici, per proteggere tutte le squadre dal coronavirus. Un duro colpo per i Los Angeles FC, che però restano favoriti per la conquista del titolo. Lo riporta ESPN.