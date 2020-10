Modric in scadenza: "Troppo vecchio per tornare al Tottenham ma voglio giocare ancora"

Nell'intervista rilasciata a FourFourTwo, Luka Modric ha parlato anche del suo futuro visto che ha il contratto in scadenza a giugno con il Real Madrid: "Tornerai al Tottenham come Bale? Sono troppo vecchio per tornare agli Spurs! Ho ancora quest'anno al Real Madrid e poi vedremo cosa succederà. Mi sento bene e voglio continuare a giocare a calcio ancora per qualche anno. Dove? Vedremo. Ad essere onesto, non ci ho davvero pensato molto. Sono concentrato sul Real Madrid e sulle cose che possiamo ottenere in questa stagione. Questo è il mio unico obiettivo. Poi mi siederò con la società e troveremo una soluzione adatta a tutti. Sono qui da otto stagioni, otto grandi stagioni e ho instaurato un ottimo rapporto con tutti nel club. Qualunque cosa accada, non ci saranno problemi".