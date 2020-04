Moise Kean viola la quarantena per un party. Il Mirror titola: "Everton furioso"

Nelle ultime ore Moise Kean è finito al centro delle polemiche per aver preso parte ad una festa violando così la quarantena imposta in Inghilterra. E dopo le reazioni arrivate dall'Everton che ha preso le distanze dal giocatore dichiarandosi inorridito per un tale comportamento, anche i tabloid inglesi hanno commentato la notizia. "Everton furioso con un inaccettabile Moise Kean", titola infatti il Mirror che sottolinea la reazione veemente del club inglese contro il giovane attaccante ex Juventus e minaccia azioni disciplinari.