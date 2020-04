Moise Kean viola la quarantena per un party. The Sun: "Footie COVIDIOT"

Nelle ultime ore Moise Kean è finito al centro delle polemiche per aver ospitato una festa violando così la quarantena imposta in Inghilterra. L'Everton ha definito il comportamento del giocatore inaccettabile e anche i tabloid stanno commentando la notizia. "FOOTIE COVIDIOT", ha definito il The Sun Kean giocando con il nome del Covid-19: "Ha organizzato una festa volgare in casa e si è anche filmato sui social", ha aggiunto.