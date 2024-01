Ufficiale Monaco, Efekele rinnova fino al 2026 e passa in prestito fino a giugno al Cercle Bruges

Nuova avventura in arrivo per Malamine Efekele, esterno offensivo classe 2004, di proprietà del Monaco. Il giocatore è stato ceduto fino al termine della stagione al Cercle Bruges in Belgio e contestualmente ha rinnovato il suo contratto con il club del Principato fino al giugno 2026.