Monaco, il senso dell'umorismo di Fabregas. Cita "Il Principe cerca moglie" dal balcone

Simpatico siparietto di Cesc Fabregas stamattina. Il centrocampista del Monaco ha postato un video, dal terrazzo di casa sua dove, specifica, è al "4° giorno di isolamento", citando Eddie Murphy in una famosa scena nel film "Il Principe cerca moglie". Un "Buongiorno miei vicini" seguito da un sonoro "Vaffa..." ricambiato prontamente da Fabregas/Murphy.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020