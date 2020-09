Monaco, il tecnico Kovac e Lecomte sospetti positivi al Covid-19

Il Monaco rende noto con un comunicato ufficiale che vi sono due casi sospetti di positivi al Covid-19 in prima squadra. Secondo quanto raccolto da Monaco-Matin si tratterebbe del tecnico Niko Kovac e il portiere Benjamin Lecomte. Se i casi fossero confermati i due non potranno essere presenti per la sfida contro il Nantes, in programma domenica 13 settembre al Louis II.