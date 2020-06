Monaco, Jovetic non rientra nei piani. Nikolic lo chiama alla Lokomotiv Mosca

Secondo quanto riportato da Mozzart Sport Stevan Jovetic potrebbe trasferirsi in Russia. Il montenegrino è richiesto dal nuovo tecnico della Lokomotiv Mosca, Marco Nikolic. 31 anni, Jovetic non rientra più nei piani del Monaco e il suo contratto è in scadenza nel 2021. L'ex Fiorentina e Inter in questa stagione ha raccolto appena 13 presenze, segnando 2 reti.