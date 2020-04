Monaco, Keita Balde: "È dura senza giocare. Cerchiamo di aiutare chi ha più bisogno"

Keita Balde ha parlato a Monaco Info del momento attuale: "È tremendamente difficile non giocare. Il calcio, le partite, gli allenamenti ci mancano. L'allenatore e tutto lo staff sono in costante contatto con i giocatori. Ci inviano programmi specializzati ogni settimana, ma anche programmi nutrizionali. Attualmente cerco di fare del mio meglio per rimanere in forma con le attrezzature che ho a disposizione". Sul sostegno al suo paese d'origine, il Senegal: "Lo stiamo facendo col cuore ma anche con mezzi finanziari. Ho anche fatto donazioni a un'associazione italiana, con sede a Milano. È un momento difficile per tutti, quindi cerchiamo di aiutare il più possibile le persone bisognose".