Monaco, Keita: "Non penso al futuro o a tornare in Italia. Qui sto bene"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Keita Balde Diao, esterno d'attacco del Monaco. "Qui l'impatto del Coronavirus è relativo ma mio padre e i miei fratelli sono a Barcellona, mia madrea a Dakar. E' preoccupante". Poi sul calcio, tra presente e futuro. "Riduzione degli stipendi? Siamo a disposizione, non è una preoccupazione o un pensiero, le cose importanti sono altre. Il futur? Difficile da prevedere. Nostalgia dell'Italia? No, qui sto bene, ho altri due anni di contratto e al futuro non penso".