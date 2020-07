Monaco, Kovac arrivato in città: "Per me è una buona occasione, inizia un nuovo ciclo"

Prime immagini di Niko Kovac come nuovo allenatore del Monaco. L’ex mister del Bayern è atterrato in mattinata all’aeroporto di Nizza, si vede in un video postato dal club del Principato, per poi recarsi direttamente al centro sportivo per prendere visione delle strutture ed infine in città. "Siamo impazienti e speriamo di avere un bell'avvenire - il commento dell'allenatore biancorosso -. E' sempre difficile quando una persona deve lasciare un club. Spero che Moreno possa trovare presto un club, gli auguro il meglio sia a lui che al suo staff e alla sua famiglia. Per me è una buona occasione, iniziare un nuovo ciclo in un nuovo paese. Mi piace il Monaco. Penso che sia il posto giusto e un buon progetto".