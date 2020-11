Monaco, Kovac difende Tuchel: "Troppo facile puntare sempre il dito contro l'allenatore"

Il tecnico del Monaco Niko Kovac, intervenuto in conferenza stampa, ha preso le difese di Thomas Tuchel, allenatore del PSG e in passato in bilico sulla panchina rossoblu: "L'allenatore è sempre il responsabile di tutto. Se vinci non è per merito tuo e se perdi è colpa tua. Dal mio punto di vista, è troppo facile puntare sempre il dito contro l'allenatore. So che Thomas è un ragazzo eccezionale, un grande allenatore. Cosa avrebbe potuto fare di più la scorsa stagione? Ha vinto quattro trofei e ha portato la sua squadra alla finale di Champions League. Avrebbe potuto fare di più solo se avesse allenato il Bayern Monaco e ne avesse vinti cinque".