Monaco, Lecomte: "Giocare a calcio senza contatti? Impossibile"

Benjamin Lecomte, portiere del Monaco, intervenuto in conferenza stampa ha toccato anche il tema dell'emergenza legata al Coronavirus. "Se ci diranno di seguire delle procedure lo faremo. Se però si dovesse arriva al paradosso di dover giocare senza "contatti" allora meglio posticipare le partite. C'è un protocollo. Cosa possiamo fare? Rispettiamo le decisioni ci adeguiamo. Ma durante la partita ci saranno dei contatti, degli scontri e delle strette di mano come sempre. Per quanto riguarda le indicazioni fuori dal campo ci adegueremo come fanno tutti senza problemi".