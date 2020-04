Monaco, Lecomte supporta l'ex compagno Sambia: "Spero possa rimettersi dal virus"

Benjamin Lecomte, portiere del Monaco, nel corso di una diretta Instagram con L'Equipe, ha voluto dare tutto il suo sostegno all'ex compagno Junior Sambia del Montpellier, centrocampista 23enne da qualche ora in condizioni gravi dopo aver contratto il Covid-19: "Voglio mandare tutta la mia forza e il mio coraggio a lui e alla famiglia, dirgli che lo sostengo. È sempre strano sapere di un tuo ex compagno di squadra ricoverato in ospedale, spero possa rimettersi presto. Porto anche il mio supporto al Montpellier, perché è un giocatore molto importante per loro".