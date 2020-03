Monaco, Moreno: "Meritavamo la vittoria, noi sfortunati. Dobbiamo segnare di più"

Dopo la sconfitta subita in casa del Nizza in pieno recupero, il tecnico del Monaco Robert Moreno ha detto: "Con la partita che abbiamo fatto meritavamo la vittoria, nemmeno il pareggio. Il secondo tempo è stato più equilibrato ma abbiamo avuto più opportunità durante la partita. Abbiamo colpito la traversa tre volte. È il calcio. Questi sono piccoli dettagli. L'espulsione di Jovetic? Dopo il rosso abbiamo avuto l'opportunità di vincere. Quindi non ha cambiato la gara. Abbiamo segnato solo un gol. Dobbiamo continuare a lavorare per segnare di più".