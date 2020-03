Monaco, Moreno: "Non pensiamo all'Europa, ma gara dopo gara. Dobbiamo segnare di più"

E' arrivato solo un pareggio per il Monaco che in casa non è andato oltre l'1-1 contro il Reims. Dopo la gara il tecnico Robert Moreno ha detto: "Abbiamo fatto una buona partita con diverse possibilità. Abbiamo preso dei rischi. Non perdiamo da cinque gare ed è importante. Era un po' di tempo che il Monaco non riusciva ad avere una striscia di imbattibilità così lunga. Adesso dovremo vincere a Nizza la prossima settimana. Ma sarà molto difficile. Non sto guardando la classifica. Non ho mai detto che l'obiettivo è l'Europa. Voglio solo pensare alla prossima gara. Parlare dell'Europa oggi non ha senso. Devo solo pensare a migliorare la mia squadra. Abbiamo migliorato la nostra difesa. Ora dobbiamo segnare più gol".