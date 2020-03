Monaco, Moreno: "Sfruttiamo al meglio questa situazione per quando poi si tornerà in campo"

Il tecnico del Monaco Robert Moreno ha parlato ai taccuini del sito ufficiale del club: "L'obiettivo è quello di sfruttare al meglio una situazione che purtroppo non possiamo controllare: mantenere i giocatori in buona forma e sfruttare il tempo trascorso a casa per lavorare su aspetti che non possiamo trattare quando tante partite ravvicinate. Dobbiamo gestire bene questo periodo, rimanere concentrati sul nostro lavoro ed essere pronti a tornare in campo quando le autorità decidono. E' un contesto particolare, con incertezze e senza troppe informazioni. E' necessario seguire le istruzioni, è importante aiutare a uscire da questa situazione. Stare da solo, senza la mia famiglia, rende le cose un po' più difficili, ma fortunatamente anche le nuove tecnologie ci aiutano in questo caso e sono positivo per natura. Colgo l'occasione per lavorare e analizzare ciò che abbiamo fatto finora con il team per preparare adeguatamente il ritorno al campionato".