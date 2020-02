vedi letture

Monaco, Moreno: "Stiamo acquisendo sicurezza. Ho buone sensazioni"

Dopo l'1-1 arrivato contro il Dijon, il tecnico del Monaco Robert Moreno in conferenza stampa ha detto: "Ho delle buone sensazioni. Dopo aver subito il primo goal, è stato difficile. Fare un pareggio col Dijon è buono. Non sto solo guardando la partita di oggi, ma le ultime quattro. Non abbiamo perso. Siamo in una buona situazione. Stiamo diventando più sicuri, ma dobbiamo ancora lavorare per creare più occasioni. Entrambe le squadre volevano la vittoria".