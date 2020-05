Monaco, niente coppe europee nel 2020-2021: il club dovrà cedere almeno 30 giocatori

Il Monaco, durante la prossima estate, dovrà liberarsi di ben 30 giocatori. Come riporta AFP, la mancata partecipazione alle prossime coppe europee e ragioni di bilancio spingeranno il club del Principato a sfoltire in modo importante la propria rosa, considerando anche il ritorno dei tanti calciatori attualmente ceduti in prestito. Con lo stop definitivo della Ligue 1, il Monaco ha chiuso la stagione al nono posto in classifica con 40 punti in 28 giornate.