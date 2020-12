Monaco, Pellegri torna al gol dopo due anni: finisce il lungo digiuno dell'ex Genoa

Il Monaco contro il Lille è uscito sconfitto per 2-1 ma potrebbe aver ritrovato Pietro Pellegri. L'attaccante italiano infatti ha firmato la rete della bandiera della squadra di Kovac, ritrovando il gol dopo un digiuno che durava dall'agosto 2018. Da lì era poi cominciato il periodo nero per Pellegri, travolto da un infortunio dopo l'altro. Ora però sembra essere tornato il sereno per l'ex Genoa che spera di aumentare il suo bottino in Ligue 1.