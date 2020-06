Monaco, Raggi: "Io e altri senatori gettati nella spazzatura. Nemmeno un addio come si deve"

vedi letture

Andrea Raggi non si dà pace. Dopo aver trascorso i suoi migliori anni da calciatore nel Principato, il difensore ancora non ha dimenticato l'addio al Monaco, arrivato nell'estata scorsa senza nessun ringraziamento o celebrazione: "Non mi ritrovo più nello spirito di questa squadra. Danijel Subasic è appena andato via, è stato un monumento del Monaco. E cosa ha ottenuto? Un grazie su Instagram. Beckham, che ha giocato 6 mesi nel PSG, fu salutato con tutti gli onori. Subasic, Dirar, anche io, cosa abbiamo ottenuto invece? Neanche un saluto allo stadio. Niente. Siamo stati gettati nella spazzatura. Mi fa male al cuore. Mi sarebbe piaciuto un altro finale; Vadim Vasilyev mi aveva promesso che sarebbe andata diversamente. Non sono Thiago Silva o Van Dijk, ma la storia si è conclusa con un semplice comunicato sul sito. È difficile dimenticare questa ferita, voltare pagina. Lo prendo sul personale, ma solo perché adoro questo club", ha detto a Nice-Matin.