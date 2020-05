Monaco, rosa troppo ampia. Potrebbero partire ben 30 giocatori

Secondo quanto riportato da AFP il Monaco potrebbe essere protagonista di un vero e proprio ribaltone. Attualmente terzo budget della Ligue 1, il club del Principato per il secondo anno consecutivo non parteciperà alle coppe europee. E si parla di 30 giocatori cedibili, considerando che sotto contratto di sono ben 60 giocatori, considerando anche i giocatori in prestito. L'obiettivo, oltre che sfoltire la rosa e abbassare notevolmente il tetto ingaggi, è quello di recuperare 50 milioni dai cartellini.

Fra i giocatori cedibili Pietro Pellegri e Stevan Jovetic, entrambi ritenuti non in grado di dare adeguate garanzie fisiche. Altri giocatori con la valigia in mano Antonio Barreca, attualmente in prestito al Genoa e Kamil Glik, il cui ingaggio però rende difficile la collocazione. Anche Cesc Fabregas, nonostante altri due anni di contratto, è in bilico.