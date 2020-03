Monaco, si rivede Pellegri. Il predestinato è stato costretto a un lungo stop

Buone notizie in casa Monaco: il club del Principato rende noto che Pietro Pellegri è tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante italiano, classe 2001, in questa stagione non è mai sceso in campo a seguito dei continui problemi fisici, collezionando solamente una panchina lo scorso 25 agosto. L'ultima partita giocata risale al 25 settembre 2018.