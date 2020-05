Monaco, squalifica a Gelson Martins: il club scrive al Comitato Nazionale Olimpico

Non si placa la querelle fra il Monaco e la Federazione francese. A marzo Gelson Martins è stato squalificato per sei mesi per avere spinto l’arbitro nel corso del match contro il Nimes. La FFF ha prolungato poi la sanzione visto che, con la sospensione del campionato dovuto alla pandemia di Covid-19, il portoghese non avrebbe potuto scontare le giornate. Il club del Principato però, si legge su L’Equipe, ha deciso di ricorrere al CNOSF (il Comitato Nazionale Olimpico francese).