Monchengladbach-Leverkusen, è spareggio Champions. Tutte le quote della Bundesliga

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Sarà il derby di Berlino ad aprire la 27esima di Bundesliga. Quella tra Herta e Union sarà senza dubbio una stracittadina inedita senza il pubblico, ma le motivazioni non mancheranno. Il pronostico di Sisal Matchpoint favorisce i padroni di casa dell'Herta Berlino, avanti a 2.35, il successo degli ospiti si gioca a 3.10, il pareggio è a 3.30. Anche gli scommettitori si schierano con l'Herta, il 73% ha scelto il segno 1 nel match. Si prosegue con la sfida tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen, uno scontro diretto per la zona Champions che, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, si presenta molto equilibrata: avanti i padroni di casa a 2.35, dietro di un soffio le Aspirine, a 2.75, il pareggio vale 3.75. Dopo aver timbrato il cartellino contro l'Eintracht, Plea e Thuram si candidano al gol anche contro il Leverkusen: il primo è dato marcatore a 2.75, il secondo a 3.00. Nel Leverkusen occhi puntati sul giovane talento Havertz: il suo gol è a 3.25. Da non perdere anche Wolfsburg - Borussia Dortmund. Il pronostico pende nettamente dalla parte del Dortmund, a 1.75, si sale a 4.50 per il successo del Wolfsburg, il pareggio vale 3.90. Protagonista assoluto tra le file dei gialloneri, il diciannovenne prodigio Haland. La rete del norvegese sembra scontata anche stavolta, a 1.80 e potrebbe essere di nuovo il marcatore più veloce: la quota da primo marcatore è 4.00. Il Bayern Monaco non vuole fermare la sua marcia verso lo scudetto e il match contro il Francoforte si presenta in discesa. I bavaresi sono nettamente favoriti,1.15, la vittoria degli ospiti all'Allianz Arena è data 16 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 8.50. (ANSA).