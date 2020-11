Mönchengladbach, Rose: "Troppo nervosi la prima mezz'ora, poi siamo stati più presenti"

Il Borussia Mönchengladbach ha dato seguito alla bella vittoria in Champions sullo Shakhtar imponendosi per 4-1 ai danni dello Shalke04, ma la partita del Borussia-Park non è stata tutta in discesa. Nel primo tempo gli avversari, nonostante il divario in classifica, hanno saputo tenere testa e mettere in difficoltà la squadra di Marco Rose. Al termine dei 90 minuti il tecnico del 'Gladbach ha così commentato la gara:

"Siamo stati troppo nervosi per la prima mezz'ora -riporta Schalke04.de- . Abbiamo commesso molti errori e perso palla troppo facilmente, ma ci sono anche ragioni comprensibili per questo. Sono contento che i ragazzi si siano fatti strada nella partita con il passare dei minuti, dal 30' in poi siamo stati molto più presenti. Da quel momento abbiamo fatto molto meglio e abbiamo vinto meritatamente la difficile partita in difesa".