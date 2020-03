Monchi: "Per generare plusvalenze, c’è un lavoro dietro da fare. Ho ancora difetti"

L'ex direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato alla radio ufficiale del club durante la trasmissione Only Sevilla: "Ho ancora i miei difetti e i miei pregi, alcuni li ho messi da parte. L’esperienza ti permette di analizzare le cose più freddamente. Sono maturato in questo aspetto. Quando devi gestire un aspetto così eterogeneo come uno spogliatoio, devi sapere che è necessario trasmettere molte idee e far arrivare bene un messaggio".

Come procede il nuovo progetto?

"I tempi del calcio di oggi sono difficili da gestire, il presente mangia tutto. La classifica settimanale copre ogni tipo di messaggio a breve o medio termine. Il progetto che inizia con il mio ritorno è quello di cementare un futuro importante, con le basi per continuare a crescere e avere successo. Una prima base è stata la stagione in corso: sono soddisfatto di ciò che è stato fatto finora, sapendo che è stato molto difficile con tutti i cambiamenti apportati in estate. Il lavoro dell’allenatore è stato fondamentale per inserire i nuovi giocatori in così poco tempo. Anche il presidente e il Consiglio sono stati fondamentali per affrontare tutta questa rivoluzione. Ora, ciò che ci aspetta è entusiasmante e siamo sulla strada giusta”.

Su cosa state lavorando?

"L’aspetto delle cessioni per crescere dev’essere chiarito. Noi cerchiamo di avere una squadra con un costo superiore rispetto a quello che il nostro bilancio ci permette. Per generare plusvalenze, c’è un lavoro dietro da fare. Giocatori con prezzi convenienti che salgono il loro valore per poterli vendere. Questo modo di lavorare non genera alcun trauma in me, perché so che è un modello di successo. Costruiremo un modello che ci lasci la possibilità di decidere in ogni momento se vendere o non vendere i giocatori".